100 Bin Öğretmen Ataması Talep Ediyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 40 bini şubatta, 60 bini ağustosta olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması yapılması talebinde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 40 bini şubatta, 60 bini ağustosta olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması yapılması talebinde bulundu.



Geylan, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında 20 bin öğretmen ataması yaptığını, ek 20 bin atama için yapılan mülakatların sonucunun da 15 Ocak tarihinde açıklandığını hatırlattı.



Şubat ayında yapılacak atamaların beklendiğini belirten Geylan, "Şubat ayında 40 bin ilave atama ve ağustos ayında 60 bin olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz." ifadesini kullandı.



Ücretli öğretmen istihdamına da son verilmesi gerektiğini vurgulayan Geylan, sözleşmeli öğretmenlere yarıyıl tatilinde tayin hakkı verilmesini istedi.



"23 Ocak'ta sözleşmeli öğretmenlerle eylem yapacağız"



Geylan, şunları kaydetti:



"Yargının sözleşmeli öğretmenliği kaldırması ve tüm öğretmenlerin kadrolu olarak atanması gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz. Bu yapılana kadar da tüm sözleşmelilere yarıyıl tatilinde eş durumundan tayin hakkı verilmelidir. Bilinmektedir ki sözleşmeli öğretmenlere tayin hakkı tanınmadığı için öğretmenler eşlerinden, çocuklarından ayrı görev yapmakta ve aile bütünlükleri zedelenmektedir. Anayasamızın 41. maddesine de aykırı olan bu uygulamaya karşı Türk Eğitim-Sen olarak 23 Ocak'ta Ankara'da sözleşmeli öğretmenlerle eylem yapacağız. Sözleşmeli öğretmenler ile birlikte hem bu istihdam yöntemini protesto edeceğiz hem de yarıyıl tatilinde mutlaka sözleşmeli öğretmenlere tıpkı kadrolu öğretmenler gibi tayin hakkı tanınmasını isteyeceğiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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