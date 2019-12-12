100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru tarihleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru tarihleri belli oldu - Son Dakika

100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru tarihleri belli oldu

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuruların 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 döneminde alınacağını bildirdi.

100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru tarihleri belli oldu, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuruların 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 döneminde alınacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kasım ayında müjdesi verilen dar gelirli vatandaşlar için konut projesinin tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiklerini anımsatan Albayrak, projenin her yıl 100 bin konutu vatandaşlara kazandıracağını ifade etti.

Albayrak, yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek projeyle tüm dar gelirli vatandaşların konut sahibi yapılacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacak." bilgisini verdi.

Berat Albayrak, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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