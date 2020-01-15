"100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek - Son Dakika

"100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde ödemeler katılım bankaları aracılığıyla da yapılabilecek

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alınmaya başlandı.

Başvuru süresi bugün dolacak projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.

Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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