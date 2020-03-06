100 bin sosyal konut projesinde Ankara'da konutlar sahiplerini buluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100 bin sosyal konut projesinde Ankara'da konutlar sahiplerini buluyor - Son Dakika

100 bin sosyal konut projesinde Ankara'da konutlar sahiplerini buluyor

6 saat önce

TOKİ'nin "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Ankara Sincan'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahipleri kura ile belirleniyor.

100 bin sosyal konut projesinde Ankara'da konutlar sahiplerini buluyor, System.String[]

TOKİ'nin "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Ankara Sincan'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahipleri kura ile belirleniyor.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Ankara Sincan'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, saat 10.00'da Sincan Kapalı Spor Salonu'nda 2+1 boyutundaki bin 610 konut için başladı. Proje kapsamında düzenlenen kura çekiminde ilk kurayı AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin çekti.

Kurada ismi çıkarak ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların heyecanlı ve sevinçli olduğu görüldü. İsmi çıkan bazı vatandaşlar havaya zıplayarak sevincini gösterirken, bazıları da yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Bazı vatandaşlar da telefonla güzel haberi yakınlarına verdi.

Kurada ismi çıkan Mehmet Şahin, "Ev sahibi olmaya hak kazandım. 63 yaşındayım, yıllardır kirada oturuyordum. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Ev sahibi olmaya hak kazanan Resul Akdemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun, Allah herkese bu günü nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Arif Sarı adlı vatandaş çok mutlu olduğunu dile getirerek gözyaşı dökerken, Cengiz Aras ise, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Benim oğluma çıktı. Evimiz yoktu" dedi.

Firdevs Karaduman ise, "Mutluluktan ağladım. 10 yıldır ev sahibi olmak istiyordum. Çok bekliyordum bu anı. Rabbim yüzümüze baktı, evimiz oldu çok şükür. Çok duyguluyum. Çok değişik bir duygu" şeklinde konuştu.

3+1 boyutunda 690 konutun kura çekimi ise saat 14.00'de yapılacak.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Erdinç Türkcan/İHA)

Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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