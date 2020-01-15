"100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu." - Son Dakika
Son Dakika Güncel '100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu.' - Son Dakika

"100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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