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"100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuruda bulundu."
(İHA)
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