Son Dakika Haberleri: 100 Bin TL Değerinde 5 Bin Saman Balyası Yandı

100 Bin TL Değerinde 5 Bin Saman Balyası Yandı

1 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen yangında 5 bin saman balyası yanarken, olayda yaklaşık 100 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

100 Bin TL Değerinde 5 Bin Saman Balyası Yandı, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen yangında 5 bin saman balyası yanarken, olayda yaklaşık 100 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Tekke Mahallesinde meydana geldi. Sebahattin Poyraz isimli vatandaşa ait saman deposundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 4 saatlik bir müdahalenin ardından söndürüldü. Yangına ekipler 30 personel, 12 itfaiye aracı, 3 iş makinası ve 100 ton su kullanarak müdahale etti. Olayda 5 bin saman balyası yanarak 100 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:54 Kaynak: İHA

İtfaiye, Tavas, Denizli, 3. Sayfa
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