"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kuraları yarın başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter 'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa , Denizli , Nevşehir , Yozgat , Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.

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