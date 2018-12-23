"100 binden fazla kadın meme kanseri"
4 saat önce
Florence Nightingale Hastaneleri Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Vahit Özmen, "Şu anda Türkiye'de yaşayan ve meme kanseri teşhisi olan 100 binin üzerinde kadın bulunuyor.
Florence Nightingale
Hastaneleri Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Vahit Özmen, "Şu anda Türkiye
'de yaşayan ve meme kanseri teşhisi olan 100 binin üzerinde kadın bulunuyor. Meme kanseri tedavisinde başarı oranı artık yüzde 100'e yaklaştı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:33
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