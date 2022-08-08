"100 bine aldığınız otomobil 50 bin TL masraf çıkarabiliyor" - Son Dakika
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"100 bine aldığınız otomobil 50 bin TL masraf çıkarabiliyor"

08.08.2022 10:56
"100 bine aldığınız otomobil 50 bin TL masraf çıkarabiliyor"

İkinci elde ekspertiz sektörünün önemli temsilcilerinden Pilot Garage, otomobil fiyatlarındaki değişimle paralel olarak ilginin düşük modelli eski araçlara kaydığını belirtti.

İkinci elde ekspertiz sektörünün önemli temsilcilerinden Pilot Garage, otomobil fiyatlarındaki değişimle paralel olarak ilginin düşük modelli eski araçlara kaydığını belirtti.

Yakın yıllarda sıfır kilometre ya da 1-2 yaşında, düşük kilometreli otomobillerin ekspertiz merkezlerini ziyaret ettiği kaydedilirken, 2022'de durumun tersine döndüğü ve 10 ile 30 yaş arasındaki otomobillerin girişlerinde anlamlı bir artış gözlemlendiği kaydedildi.

"Birkaç sene önce 100 bin TL'ye 4-5 yaşında lüks bir otomobil satın alabiliyordunuz, artık geldiğimiz noktada 100 bin TL'ye 25 yaşında B segmenti bir otomobil satın alabiliyoruz." açıklamasını yapan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Öte yandan artan yaşla risk de artmış oluyor, ortaya çıkabilecek masraflar ya da geçmiş hasarlar 10 yaş ve üzeri tüm otomobillerde daha büyük bir önem taşıyor." dedi.

İkinci el araç satın almayı düşünen tüketiciler için bir dizi öneri ve uyarıda bulunan Emre, enflasyon, kur, sıfır araçtaki stok problemleri, faiz oranları gibi etkenlerle ikinci el otomobil fiyatlarının yaklaşık 8 ayda yüzde 80 arttığını, ekspertize uğrayan otomobillerin yaş ortalamasının 1 yılda 10'dan 15'e ulaştığını belirtti. Tüketicilerin "değişen-boyanan parçadan" çok otomobilin aktif, pasif güvenlik ekipmanlarına ve hasar geçmişine, daha önemlisi mekanik durumuna dikkat etmesini öneren Emre, "dış görünüşe aldanmayın" dedi.

"100 bine aldığınız araç 50 bin TL masraf çıkarmasın"

" Türkiye'ye has olarak değişen-boya konusunda belirli bir hassasiyet olsa da, 10 yaş ve üzeri araçlarda düşürülmüş kilometreye, hava yastıklarına, şasiye özenle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu araçların dış görünümü iyi olsa dahi yürüyen aksam, motor, mekanik ve şanzımanın, elektrik altyapısının, aksesuarların kapsamlı şekilde incelenmesi, eksiklerin tespit edilmesi araç satın alacakları gelecekte yapacakları 50-100 bin TL'ye varacak masraflardan kurtarır." diyen Emre, "Göz ardı ettiniz, ekspertiz yaptırmadınız, 100 bin TL'ye aldığınız 25 yaşındaki araç size 50 bin TL masrafla geri dönebilir, harcadığınız zaman cabası, yedek parça fiyatları da malumunuz." dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

Tragger, Pilot, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil '100 bine aldığınız otomobil 50 bin TL masraf çıkarabiliyor' - Son Dakika

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