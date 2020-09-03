100 çocuğa giysi yardımı - Son Dakika

Motorsport yarışları eski pilotu ve ralli şampiyonu iş adamı Metin Durmaz, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan 100 çocuğa giysi yardımında bulundu.

"Bizim için en büyük mutluluk çocuklarımızı sevindirebilmek" diyen Durmaz, "İmkanlarımız ölçüsünde sık sık yardım yapmaya çalışıyoruz. Bu sene de gazeteci Fatih Kıray kardeşim vesilesiyle Saray ilçesinde yaşayan çocuklarımıza yardım yapalım dedik. Giysilerimizi ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere Saray Belediye Belediye Başkanımız Özgen Erkiş'e teslim ettik" dedi.

İş adamı Metin Durmaz'ı, Saray ziyareti gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte makamında ağırlayan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Durmaz'a gerçekleştirdiği yardımlardan dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. - TEKİRDAĞ