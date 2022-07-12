D- 100'DE DEHŞET ANLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP KAÇIRDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

D- 100'DE DEHŞET ANLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP KAÇIRDILAR

12.07.2022 15:09
D- 100'DE DEHŞET ANLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP KAÇIRDILAR

100 Karayolu'nda 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan Metin isimli kişiyi, herkesin gözü önünde darbederek otomobille kaçıran şüpheliler Ferhat ve Fırat Ö.'nün sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan Metin isimli kişiyi, herkesin gözü önünde darbederek otomobille kaçıran şüpheliler Ferhat ve Fırat Ö.'nün sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Akraba olan şüphelilerin kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan toplam 11 suç kayıtları tespit edildi.

Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Erhan Metin isimli kişi, yanına yaklaşan bir otomobilden inen Ferhat Fırat Ö.'nün saldırısına uğradı. Metin'i sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbeden saldırganlar, zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırıyla ilgili yapılan soruşturmada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, akraba oldukları belirtilen şüphelileri Esenyurt'ta bulunan dükkanlarında gözaltına alırken, Erhan Metin'i de kurtardı. Şüphelilerin çalışanları olduğu öğrenilen Metin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOPLAM 11 ADET SUÇ KAYITLARI VAR

Ferhat Ö.'nün uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplam 6, Fırat Ö.'nün ise uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler Ferhat ve Fırat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
İstanbul'da güpegündüz eşkıyalık! 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle darp edilip bindirildiği otomobille kaçırıldı İstanbul'da güpegündüz eşkıyalık! 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle darp edilip bindirildiği otomobille kaçırıldı Küçükçekmece Menekşe Plajı bayramın son günü dolup taştı Küçükçekmece Menekşe Plajı bayramın son günü dolup taştı
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D- 100'DE DEHŞET ANLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP KAÇIRDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
14:57 Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:40 Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
14:29 Brezilya'da kan dondura olay! Narkoz verdiği hamile kadına tecavüz eden doktor tutuklandı
14:25 Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 15:14:26. #1.13#
SON DAKİKA: D- 100'DE DEHŞET ANLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP KAÇIRDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement