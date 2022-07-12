D- 100'DE DEHŞET ANLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP KAÇIRDILAR

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan Metin isimli kişiyi, herkesin gözü önünde darbederek otomobille kaçıran şüpheliler Ferhat ve Fırat Ö.'nün sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Akraba olan şüphelilerin kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan toplam 11 suç kayıtları tespit edildi.

Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Erhan Metin isimli kişi, yanına yaklaşan bir otomobilden inen Ferhat Fırat Ö.'nün saldırısına uğradı. Metin'i sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbeden saldırganlar, zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırıyla ilgili yapılan soruşturmada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, akraba oldukları belirtilen şüphelileri Esenyurt'ta bulunan dükkanlarında gözaltına alırken, Erhan Metin'i de kurtardı. Şüphelilerin çalışanları olduğu öğrenilen Metin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOPLAM 11 ADET SUÇ KAYITLARI VAR

Ferhat Ö.'nün uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplam 6, Fırat Ö.'nün ise uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler Ferhat ve Fırat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.