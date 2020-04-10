100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU
6 saat önce
Ersan SAN / İSTANBUL DHABüyükçekmece D - 100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Büyükçekmece D - 100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Büyükçekmece D - 100 karayolunda kurulan kontrol noktasında polis, İstanbul dışına çıkışları denetledi. Denetimler nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:57 Kaynak: DHA
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