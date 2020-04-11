100'de trafik yoğunluğu - Son Dakika

100'de trafik yoğunluğu
6 saat önce
100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
BÜYÜKÇEKMECE D - 100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Büyükçekmece D - 100 karayolunda kurulan kontrol noktasında polis, İstanbul dışına çıkışları denetledi. Denetimler nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:09 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi