100'DE YANAN OTOMOBİL TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100'DE YANAN OTOMOBİL TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU - Son Dakika

100'DE YANAN OTOMOBİL TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

6 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN Şişli D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı.

100'DE YANAN OTOMOBİL TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkii, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde bir otomobilde çıktı. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek aracını durdurdu. Dumanların ardından otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Yangın, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılırken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu 15 Temmuz Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu görüntüleri

-Araçtan dumanların çıkması

- İtfaiye ekiplerinden detay görüntü


D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:06 Kaynak: DHA
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