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D-100'de zincirleme kaza: 6 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bekleyen 34 DIS 03 plakalı otomobile, İ.D. idaresindeki 06 FY 9039 plakalı Kia marka otomobil çarptı. Daha sonrasında K.B.İ. idaresindeki 34 EFD 995 plakalı Mercedes marka otomobil ile B.A. idaresindeki 06 FV 8794 plakalı Honda markalı otomobilde kazaya karıştı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada; Kerem T., İbrahim D., Buğra A., Ömer Faruk G., Yağmur A. ve Yusuf E. isimli toplam 6 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı durma noktasına geldi. Araçların yol üzerinden çekilmesinin ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Biranda olunca duramadım çarptım"

Kazaya karışan 34 EFD 995 plakalı aracın şoförü K.B.İ., "Arabanın bir tanesi önüme atladı. Daha sonra bariyere girdi. Bende biranda olunca duramayıp çarptım. Bizim aracımızda yaralı yok, bir arabada 4 kişi yaralandı diğer arabalarda 2 kişi yaralandı" şeklinde konuştu.