100'den fazla eser ile Çini sergisi açıldı - Son Dakika

FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini mezunlarının eserlerinden oluşan 'Özgün Başlangıçlar' Çini Sergisi Kandilli Yerleşkesi'nde 3 Mart'ta açıldı. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan Özel'in öğrencilerinin 2011-2019 yılları arasındaki çalışmalarından oluşan sergi, özgün motifler ve klasik örneklerden oluşurken daha önce çini sanatında denenmemiş katmanlı çini eserleri de yer aldı.

ESER BİLGİLERİ DİJİTAL PLATFORMDA

Sergideki eserlere dair bilgilerin aynı zamanda cep telefonlarındaki QR kod ile dijital olarak da görüntülenebileceğini ve 17 Mart'a kadar ziyaretçilerini beklediğini belirten Latife Aktan Özel, şunları söyledi: "Sergimiz aynı zamanda dijital sergide ve QR kod sistemi ile başka bir boyut kazandı. Eserlerimizde klasikten yola çıkıp özgün çalışmalar yapıyoruz. Burada gördüğünüz eserlerin hepsi özgün çalışmalardır ve esin kaynakları vardır. Araba jantından, rögar kapağından, bardaktan tavus kuşundan esinlenilerek üretilmiş motifler ve var olan çiçeklerin stilize edilmiş halleriyle harmanlanarak çıkan eserlerimiz var. Biz bu çalışmaları yaparken farklı teknikler de uyguladık. Katmanlı çini tekniği bunlardan bir tanesi. Daha önce olmayan bir tekniği biz Türk çini sanatına kazandırdık. Çalışmalarımızın birçoğunda sürekli olarak bunu taşıyoruz."

Mezun olan 27 öğrencinin 100'den fazla eserinin bulunduğunu ifade eden Özel sözlerine şöyle devam etti: "27 mezunumuzun eserlerinden oluşan sergimizde 100'den fazla eser var. 3 kat içerisinde bu eserleri sergiliyoruz. İlk katta esin kaynağı olan motiflerden üretilen tasarımlar, ikinci katta eserler ve son katta projeler var. Mekanlar ile bütünleştirilen çininin günümüz versiyonu üretimlerinden bahsediyoruz. Bu da eğitimini tamamlayan öğrencilerimizin zaman içerisinde eserlerini günümüz yaşam şartlarına ve mekanlarına taşımanın yollarını düşünüyor ve bizimle paylaşıyorlar."

"BİRÇOK TEKNİĞE YENİLİK KATTIK"

Türk çini sanatının varoluşundan günümüze kadar geçen yüzyıllar içerisinde değişim ve yeniliği ilke edindiğini de belirten Özel, "Biz de bu yenilikler ve farklılıklardan yola çıkarak günümüz çinisini oluştururken günümüz teknolojisinden yararlandık, malzemelerinden yararlandık ve birçok tekniğe yenilik katmaya getirdik" dedi.

"HEM KULLANILIYOR HEM SERGİLENİYOR"

Sergide eseri yer alan öğrencilerden Emine Serra Demirel ise eserlerin genel itibariyle özgün eserler olduğunu, doğadan ve başka objelerden esinlenildiğini belirterek şunları söyledi: "Geçmişten günümüze eserler incelenerek birçok farklı eser çıkarılabiliyor. Özellikle bizim okulumzda geleneksele bağlı kalınarak çok daha modernize işler yapılabiliyor ve bunu hayatımıza da uygulayabiliyoruz. Bu eserleri hem kullanma hem de sergileme şansı oluyor."

- İstanbul