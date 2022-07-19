100 DERECELİK SICAKLIKLA DOĞAL TEMİZLİK - Son Dakika
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100 DERECELİK SICAKLIKLA DOĞAL TEMİZLİK

19.07.2022 15:23
100 DERECELİK SICAKLIKLA DOĞAL TEMİZLİK

ÖRTÜ altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler solarizasyon sistemiyle toprak sıcaklığını 100 dereye çıkararak doğal dezenfekte yapıyor.

ÖRTÜ altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler solarizasyon sistemiyle toprak sıcaklığını 100 dereye çıkararak doğal dezenfekte yapıyor.

Kumlucalı çiftçiler, örtü altı sebze üretim sezonunun son bulmasıyla solarizasyon çalışmalarına başladı. Haziran ayında başlayın temmuz sonuna kadar sürecek solarizasyon sürecinde toprağın üzerine örtülen plastik sayesinde toprağın sıcaklığı 100 dereceye kadar çıkarılıyor. Bu sayede topraktaki bakteriler ve zararlı otlar doğal yolla temizlenerek, sera dezenfekte edilmiş oluyor.

'1,5 AY PLASTİK ÖRTÜYLE KAPALI KALIYOR'

Üretici Derya Demir (44), "Solarizasyon yoluyla toprağı kapattığımız zaman sıcaklık 100 dereceye yaklaşıyor. Toprak sıcaklığı 100 dereceye yaklaştı mı toprağın altındaki mantar hastalıkları, yabancı otlar, patatesleşme hastalıklarını komple öldürüyoruz. Sera içindeki toprak 1,5 ay kapalı kalıyor" dedi.

'TOPRAK ALTINDAKİ BAKTERİLER ÖLÜYOR'

Seralarda ekibiyle birlikte solarizasyon çalışması yapan Burhan Karamıklı (43), "Kendim çiftçiyim. Ama haziran ayından itibaren solarizasyon işi yapıyorum. 13- 14 kişilik bir ekibim var. Günlük 30- 40 dönüm yer kapatıyoruz. Kapattığımız zaman sera içindeki sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Bu da mantarsal hastalık nematod (patatesleşme) bir takım yabancı otların tohumlarının ölmesini sağlıyor. Haziran ayında başlar temmuz ayının sonuna kadar bu işi sürdürürüz. Toprak bu gördüğünüz ince naylon ile kapalı kalır. Her yıl haziran ve temmuz aylarında 2 ay boyunca ekibimle beraber 1300 dönüm yer kapatıyorum. Bazen toprak sulanmadan kuru bir şekilde kapatılır. Toprağın birkaç gün yanması sağlanır. Bazen de çiftçiler toprağı suladıktan sonra kapatır. Her ikisinde de toprağın yanması lazım. Solarizasyon toprağı yeniliyor. Zararlı haşereleri öldürüyor. Yabancı otları öldürüyor. Tamamen ilaçsız doğal koruma oluyor" diye konuştu.

'TOPRAK SICAKLIĞI 100 DERECEYE ÇIKIYOR'

Solarizasyon işlemi yapan üreticileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şöyle dedi:

"Sera içindeki toprağı plastik örtü ile kapattığımız zaman toprak altındaki mantar hastalıkları, nematod, kırmızı örümcek, beyaz sinek ve tuta kelebeğinin yumurtalarının ölmesine neden oluyor. Sağlıklı bir şekilde yeni bir üretim sezonun geçmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Toprağı ince plastikle kapattığımız zaman toprak sıcaklığı 100 dereye çıkıyor. Sıcaklığın 100 dereceye çıkmasından dolayı toprak içindeki bakteriyel ve mantar hastalıklar veya zararlı böceklerin tüm yumurtaları ölüyor. Böylece toprağımız yeni sezona hazır bir hale geliyor."

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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