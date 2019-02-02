Son Dakika Haberleri: 100 Dolar Verip Yunanistan'a Gidemediler

100 Dolar Verip Yunanistan'a Gidemediler

1 saat önce

Yasa dışı yollardan İstanbul'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmeni 100 dolar karşılığında taşıyan 1 kişi yakalandı.

100 Dolar Verip Yunanistan'a Gidemediler, System.String[]
Yasa dışı yollardan İstanbul'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmeni 100 dolar karşılığında taşıyan 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince Malkara yolu üzerinde yapılan uygulama esnasında S.A. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 2 şahsın olduğu tespit edildi.

100 dolar verip Yunanistan'a gidiyorlardı

Şahısların alınan ifadelerinde Edirne' de kaçak olarak yakalandıklarını İstanbul Aksaray'da S.A. isimli şahsın kişi başı 100 Dolar karşılığında Yunanistan'a götüreceğini öğrendiklerini, kişi başı 100 Dolar verip Meriç'e kadar geldiklerini Yunanistan'a giremeyeceklerini anlayınca da geri döndüklerini beyan ettiler. Bunun üzerine S.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İstanbul, Yunanistan, 3. Sayfa
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