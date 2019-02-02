100 Dolar Verip Yunanistan'a Gidemediler
1 saat önce
Yasa dışı yollardan İstanbul'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmeni 100 dolar karşılığında taşıyan 1 kişi yakalandı.
Yasa dışı yollardan İstanbul
'dan Yunanistan
'a kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmeni 100 dolar karşılığında taşıyan 1 kişi yakalandı. Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde polis ekiplerince Malkara
yolu üzerinde yapılan uygulama esnasında S.A. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde Türkiye
'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Pakistan
uyruklu 2 şahsın olduğu tespit edildi.
100 dolar verip Yunanistan'a gidiyorlardı
Şahısların alınan ifadelerinde Edirne
' de kaçak olarak yakalandıklarını İstanbul Aksaray'da S.A. isimli şahsın kişi başı 100 Dolar karşılığında Yunanistan'a götüreceğini öğrendiklerini, kişi başı 100 Dolar verip Meriç
'e kadar geldiklerini Yunanistan'a giremeyeceklerini anlayınca da geri döndüklerini beyan ettiler. Bunun üzerine S.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: İHA
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