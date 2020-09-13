100 dönüm anız alev alev yandı - Son Dakika

100 dönüm anız alev alev yandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında anız ve çataklık alan alev alev yandı.
Şahin Mahallesi ile Tekke Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenle anız ve çataklık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TESKİ ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye, TESKİ ve maden ocağından çıkan kepçelerin yardımıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası 100 dönüm anızın yanı sıra çataklık alan küle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 19:01 - Kaynak: İHA
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