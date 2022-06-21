100 dönümlük buğday arazisi küle döndü - Son Dakika
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100 dönümlük buğday arazisi küle döndü

21.06.2022 15:47
100 dönümlük buğday arazisi küle döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde Çinge Mahallesi ve Edincik Mahallesi arasında kalan arazide nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde Çinge Mahallesi ve Edincik Mahallesi arasında kalan arazide nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ilk olarak yangın tüpleriyle müdahale ettiler. Küçük alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale eden çevredeki vatandaşların ihbarı doğrultusunda Bandırma İtfaiye Gurup Amirliğine bildirildi. Yangında 7 itfaiye,1 arasöz, 15 itfaiye personeli ve traktör müdahale etti. Küçük bir alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyük bir alanı etkiledi. Yaklaşık olarak 100 dönümlük buğday ve arpa arazisi de yangında kül oldu. Çıkan yangınla ilgili Edincik Jandarma, soruşturma başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 100 dönümlük buğday arazisi küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 100 dönümlük buğday arazisi küle döndü - Son Dakika
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