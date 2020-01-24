100'e yakın köpeği beslemeye gittiklerinde şok yaşadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100'e yakın köpeği beslemeye gittiklerinde şok yaşadılar - Son Dakika

100'e yakın köpeği beslemeye gittiklerinde şok yaşadılar

6 saat önce

Tokat'ta, 100'e yakın emanet olarak baktıkları köpekleri beslemeye giden hayvanseveler beklemedikleri manzara ile karşılaştı.

100'e yakın köpeği beslemeye gittiklerinde şok yaşadılar, System.String[]

Tokat'ta, 100'e yakın emanet olarak baktıkları köpekleri beslemeye giden hayvanseveler beklemedikleri manzara ile karşılaştı.


Yeniyurt Mahallesinde 30 yıldır 10 dönümlük arazisinde yüzlerce köpeğe bakan Davut Köksel Eker kanser hastalığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay önce hayatını kaybetti. Köpeklerin bakımlarını hayvanserlerden Filiz Kaymaz ve eşi gibi gönüllü olarak üstlendi. Her gün bakımlarını yaptıkları köpeklerin bulunduğu bahçeye giden Kaymaz, gördüğü manzara ile şoke oldu. Köpeklerin bulunduğu etrafı tel örgülerle çevrili bahçenin kapısının kilidinin kırılmak suretiyle köpeklerin bir bölümünün demir sopalarla bahçeden kovulduğunu fark eden Kaymaz, durumu polise bildirdi. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesine de başvuran hayvansever, emanet olarak gördüğü kayıp köpeklerin yeniden bulunması için yetkililerden yardım istedi.


25 köpek kayıp


Tokat Sokak Hayvanlarını Koruma Gönüllüsü Filiz Kaymaz, kendilerine emanet olarak kalan köpeklere sahip çıkmaya, her gün onların yemek, su ihtiyaçlarının yanı sıra tedavi ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti. Kaymaz, etrafı tel örgülerle çevrili özel bir mülkiyetin kapısının kilidinin kırılmak suretiyle içeri girilmiş olduğunu ifade ederek, "Hayvanlara yemek vermek için geldiğimde kapının kilidinin kırık olduğunu ve hayvanların dışarıda olduğunu gördüm. Dışarıda olan hayvanları topladık fakat 25'e yakın eksiğimiz var. Eksik olan köpeklerin çoğu yaşlı, yavru ve sakat. 3 bacaklı olan gözleri görmeyen yarası olanlar var. Onları toplayıp dağ başına atmışlar. Hiçbir yerde bulamadım. Gümenekten tutun çöplük etrafında dağ tepede hayvan arıyorum 3 gündür. Hiçbir iz yok, ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün kurumlara gittim, ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar ama kayıp hayvanlar ne durumda yaşıyorlar mı, öldüler mi, ne yiyorlar? Bu konuda çok endişeliyim. Bu olaydan bilgisi görgüsü olanlardan yardım istiyorum. Mutlaka birisi görmüş duymuştur" diye konuştu. - TOKAT

Yeniyurt, Kaymaz, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:26:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 100'e yakın köpeği beslemeye gittiklerinde şok yaşadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]