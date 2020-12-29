100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası - Son Dakika

100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası

29.12.2020 09:58
100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası, System.String[]

Dünya genelinde 13 ülkede ofisi bulunan uluslararası üst düzey sağlık akreditasyon kuruluşu olan TEMOS, pandemi ile birlikte COVID-19 önlemleri alarak kendilerini geliştirmek isteyen hastaneler ve estetik merkezleri için koronavirüs tedbirleri kapsamında 8.

Dünya genelinde 13 ülkede ofisi bulunan uluslararası üst düzey sağlık akreditasyon kuruluşu olan TEMOS, pandemi ile birlikte COVID-19 önlemleri alarak kendilerini geliştirmek isteyen hastaneler ve estetik merkezleri  için koronavirüs tedbirleri kapsamında 8. sertifikasyon programı olan COVID-19 Güvenilirlik sertifikası vermeye başladı.

Vanity Estetik, sertifika için gerekli olan 100'e yakın kriteri yerine getirerek Türkiye'de ve aynı zamanda dünyada geçerli olan COVID-19 Güvenilirlik sertifikasını almaya hak kazandı. Sağlık alanında hizmet veren kuruluşlara tıbbi ve hizmet kalitesi alanında gelişim sağlayan TEMOS, 2010 yılında Almanya'da kuruldu. Türkiye'de toplam 8 firma TEMOS'un sertifika programına katılırken, 6 özel hastane ve Vanity Estetik Covid-19 Güvenilirlik sertifikasına sahip oldu.

YEŞİLADALI, "DIŞARIDAN ÖZERK BİR KURUMA KENDİ İSTEĞİMİZLE DENETİME TABİ TUTULDUK"

Vanity Estetik, 2016 yılında Op. Dr. Güray Yeşiladalı ve iki çocukluk arkadaşı tarafından kuruldu. Vanity Estetik kurucusu ve birçok uluslararası prestijli sertifikaya sahip olan Op. Dr. Güray Yeşiladalı, süreçleri başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Zorlu pandemi döneminde her şeyden önce hastalarımızın sağlığını düşünüyoruz. Dışarından özerk bir kuruma kendi isteğimizle bir denetime tabi tutulduk, bu süreç sonunda 100'e yakın kriteri başarıyla tamamladık. Vanity Estetik olarak aldığımız sertifika sonrasında TEMOS'un geri bildirimleri bizler için çok değerli, daha fazla hasta memnuniyeti ve güvenilirliği için gereken önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin estetik turizminde çok önemli bir konumda yer aldığını belirten Yeşiladalı, "Pandemi döneminde COVID-19 ile ilgili önlemleri alarak tüm dünyadan hasta ağırlamaya devam ediyoruz. Samimiyetle, güvenle ve alanında uzman ekibimizle ulaşılabilir lüks seviyesinde estetik ve güzellik çözümleri sunuyoruz. COVID- 19 Güvenilirlik sertifikası ile hastalarımızın bize olan güvenini belgelendirmek istedik. Bizleri tercih etmek isteyen hastalarımız da gönül rahatlığıyla merkezimizi ziyaret edebilir" dedi.


100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası
100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası
100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası

Koronavirüs, hastaneler, Türkiye, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Talihsiz kadının kulağı koptu! Minibüs dehşeti kamerada Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu "Altın var" söylentileri nedeniyle tarihi camide 7 kez kazı yapıldı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı "Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı
Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi         
09:59
Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca tutuklandı Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca tutuklandı         
09:37
Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde         
09:22
Arkadaşını bu hale getirip bir de inkar etti: Sıkıntı yok birkaç sene daha yatarız Arkadaşını bu hale getirip bir de inkar etti: Sıkıntı yok birkaç sene daha yatarız         
08:52
Bazı sanayi ürünleri ile akü ve pillerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı Bazı sanayi ürünleri ile akü ve pillerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı         
08:33
FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı         
08:15
Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız         
07:47
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu         
00:49
Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı         
23:03
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 10:07:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei