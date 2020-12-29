100'e yakın kriterle COVID-19 Güvenilirlik sertifikası - Son Dakika

Dünya genelinde 13 ülkede ofisi bulunan uluslararası üst düzey sağlık akreditasyon kuruluşu olan TEMOS, pandemi ile birlikte COVID-19 önlemleri alarak kendilerini geliştirmek isteyen hastaneler ve estetik merkezleri için koronavirüs tedbirleri kapsamında 8. sertifikasyon programı olan COVID-19 Güvenilirlik sertifikası vermeye başladı.

Vanity Estetik, sertifika için gerekli olan 100'e yakın kriteri yerine getirerek Türkiye'de ve aynı zamanda dünyada geçerli olan COVID-19 Güvenilirlik sertifikasını almaya hak kazandı. Sağlık alanında hizmet veren kuruluşlara tıbbi ve hizmet kalitesi alanında gelişim sağlayan TEMOS, 2010 yılında Almanya'da kuruldu. Türkiye'de toplam 8 firma TEMOS'un sertifika programına katılırken, 6 özel hastane ve Vanity Estetik Covid-19 Güvenilirlik sertifikasına sahip oldu.

YEŞİLADALI, "DIŞARIDAN ÖZERK BİR KURUMA KENDİ İSTEĞİMİZLE DENETİME TABİ TUTULDUK"

Vanity Estetik, 2016 yılında Op. Dr. Güray Yeşiladalı ve iki çocukluk arkadaşı tarafından kuruldu. Vanity Estetik kurucusu ve birçok uluslararası prestijli sertifikaya sahip olan Op. Dr. Güray Yeşiladalı, süreçleri başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Zorlu pandemi döneminde her şeyden önce hastalarımızın sağlığını düşünüyoruz. Dışarından özerk bir kuruma kendi isteğimizle bir denetime tabi tutulduk, bu süreç sonunda 100'e yakın kriteri başarıyla tamamladık. Vanity Estetik olarak aldığımız sertifika sonrasında TEMOS'un geri bildirimleri bizler için çok değerli, daha fazla hasta memnuniyeti ve güvenilirliği için gereken önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin estetik turizminde çok önemli bir konumda yer aldığını belirten Yeşiladalı, "Pandemi döneminde COVID-19 ile ilgili önlemleri alarak tüm dünyadan hasta ağırlamaya devam ediyoruz. Samimiyetle, güvenle ve alanında uzman ekibimizle ulaşılabilir lüks seviyesinde estetik ve güzellik çözümleri sunuyoruz. COVID- 19 Güvenilirlik sertifikası ile hastalarımızın bize olan güvenini belgelendirmek istedik. Bizleri tercih etmek isteyen hastalarımız da gönül rahatlığıyla merkezimizi ziyaret edebilir" dedi.