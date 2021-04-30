100'e yakın öğretmen ve idareciye enerji okuryazarlığı eğitimi - Son Dakika

Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve bilinçli tüketime destek hedefi ile başlatılan Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamında, 100'e yakın öğretmen ve idareciye online eğitim verildi. Eğitimde, üretimden tüketime elektriğin yolculuğu, evde, okulda güvenli ve tasarruflu enerji kullanımının püf noktaları anlatıldı.

Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve bilinçli tüketime destek hedefi ile 2018 yılında Enerji Okuryazarlığı Projesi'ni başlatan CK Enerji, 25 ilçeden seçilen 50 okuldaki idareci ve öğretmenlerden oluşan 100 kişiye online eğitim programı düzenledi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal; "Enerjinin verimli ve bilinçli kullanımında herkese büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. Enerji Okuryazarlığı Projesi ile hem ülke ekonomisine hem de vatandaşlarımızın aile ekonomisine destek olma gayreti içindeyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızda bu konuyla ilgili farkındalık oluşturmak üzere en büyük desteğimiz olan eğitimcilerimize bu projede yer aldığı için teşekkürlerimi iletmek isterim. Çocuklarımızın pırıl pırıl zihinlerinde bir ışık yakabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren ve CK Enerji uzmanları tarafından verilen eğitim programında, 'elektrik nedir, nasıl üretilir, nasıl dağıtılır, üretimden tüketime elektriğin yolculuğunun yanı sıra evde, okulda güvenli elektrik kullanımı, enerji tasarrufu ve püf noktaları' gibi konular ele alındı.

ENERJİ OKURYAZARLIĞI PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI?

Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemlerini tek tek görmelerine olanak veren 'şeffaf fatura' uygulamasına geçildi. Tüketicilerin en çok kullandığı elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren 'tüketim hesaplama butonu' uygulaması oluşturuldu. CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valilikler arasında protokol imzaladı. İstanbul Avrupa Yakası'nda 2019'da Bayrampaşa Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda görevli bin ilköğretim okul öğretmenine eğitim verildi. Bu sayede yaklaşık 35 bin öğrenciye ulaşıldı. 2020'de İstanbul Avrupa Yakası'nda 25 ilçede 2 bin 500 öğretmene, Sivas'ta ise 300 öğretmene eğitim verildi. CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in hizmet bölgesinde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Enerji Tasarrufu konulu resim yarışması düzenlendi. CK Enerji Akdeniz Elektrik bölgesinde; Enerji Tasarrufu Haftası'nda öğrencilere tasarruf eğitimleri, Isparta'da gül üreticilerine ise hasat döneminde verimli elektrik eğitimleri verildi."

- İstanbul