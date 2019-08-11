Son Dakika Haberleri: 100 hükümlü kurban satış ve kesim organizasyonunda
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100 hükümlü kurban satış ve kesim organizasyonunda

53 dakika önce

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunca gelenekselleştirilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen kurban satış ve kesim organizasyonu bu yıl da İzmir halkının ilgisi ile karşılaştı.

100 hükümlü kurban satış ve kesim organizasyonunda, System.String[]
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunca gelenekselleştirilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen kurban satış ve kesim organizasyonu bu yıl da İzmir halkının ilgisi ile karşılaştı.

Kurum Müdürü Murat Yılmaz tarafından yönetilen kurban organizasyonu veteriner hekim kontrolünde, iş sağlığı güvenliği uzmanı denetiminde, din görevlilerinin ve sağlık görevlilerinin refakatiyle sağlıklı ve hijyenik ortamda gerçekleştirildi. Katılımcılara en üst düzeyde kaliteli bir hizmet sunulması ve böylece maksimum memnuniyetin sağlanması amacıyla, kesim alanına yakın bir kafeterya kuruldu ve gün boyu açık büfe kahvaltı, yiyecek ikramı yapıldı. Ayrıca kurbanların yeterli büyüklükte parçalara ayrılarak hızlı bir şekilde paketlenmesi ve teslim edilmesi, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kurum müdürü Murat Yılmaz yaptığı açıklamada "Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak kurban satış ve kesim organizasyonu her yıl gerçekleştirilmeye devam edecek. Her yeni organizasyonda bir önceki eksik ve hatalarımızı gidererek kurumumuzu tercih eden halkımıza bir önceki yıldan daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu yıl organizasyonumuzda 30 personel ile 100 hükümlü görev aldı. Aynı zamanda bu organizasyon hükümlülere mesleki eğitim kapsamında kasaplık eğitimi verilmesinin yanında, kurumumuz ve vatandaşlarımız için eşi benzeri olmayan bir sosyal faaliyet haline de dönüştü. Ben şahsım ve kurumum adına kurban kesimi için kurumumuzu tercih eden misafirlerimize, ayrıca disiplinli ve özverili çalışan personelime çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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