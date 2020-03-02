100 kadın, askere gitmek için gönüllü imza attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100 kadın, askere gitmek için gönüllü imza attı - Son Dakika

100 kadın, askere gitmek için gönüllü imza attı

6 saat önce

Samsun'da Alperen Ocakları tarafından gönüllü askerlik için imza toplandı.

100 kadın, askere gitmek için gönüllü imza attı, System.String[]

Samsun'da Alperen Ocakları tarafından gönüllü askerlik için imza toplandı. Samsunlular kampanyaya yoğun destek verirken kadınların gönüllü askerlik için imza atması ise herkes tarafından gururla karşılandı.


Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığı tarafından Gazi Müzesi önünde gönüllü askerlik için imza toplandı. Sabah saatlerinde başlayan imza kampanyasında yaklaşık 500'e yakın imza toplandı. Atılan imzaların 100'ünün kadın olması herkes tarafından gururla karşılanırken yaşlı, genç demeden Samsunlular kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.


İmza kampanyasında bir konuşma gerçekleştiren Alperen Ocakları Sosyal Faaliyetlerden Sorulu Samsun İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinkaya, "Bölgeye huzur ve adalet götürmek amacıyla sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimize yapılan hain saldırılar sabrımızı taşırmış, kinimizi doruk noktasına çıkarmış, gelen şehit haberleri yüreğimizi kor ateşe çevirmiştir. Türk'ün düşmanlarına ve onların gayrı meşru çocuklarına haddini bildirmek amacıyla başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan zaferler diliyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ayrıca 'Samsun Alperen Ocakları olarak gönüllü askerlik istiyoruz' adı altında imza kampanyası gerçekleştirdik. İmza atan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Alperen Ocakları, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
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