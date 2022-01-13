Üye Girişi
100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya - Son Dakika

100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya

13.01.2022 09:13

Her yıl dünyada 300 binden fazla kadının hayatını kaybetmesine sebep olan rahim ağzı kanserini ortaya çıkaran HPV virüsü ile ilgili Prof. Dr. Rehat Faikoğlu, HPV'nin sadece kansere sebep olmadığını fakat her 100 kadından 98'inin bu virüs ile hayatının bir döneminde karşılaştığını aktardı.

Her yıl dünyada 300 binden fazla kadının hayatını kaybetmesine sebep olan rahim ağzı kanserini ortaya çıkaran HPV virüsü ile ilgili Prof. Dr. Rehat Faikoğlu, HPV'nin sadece kansere sebep olmadığını fakat her 100 kadından 98'inin bu virüs ile hayatının bir döneminde karşılaştığını aktardı. Faikoğlu ayrıca virüsün erkeklerde akciğer ve boğaz kanserine sebep olmasından dolayı aşının her iki cinse de uygulanması gerektiğini vurguladı.

Aşıyla önlenebilen bir kanser türü olan rahim ağzı kanseri dolayısıyla son rakamlara göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 1500 kadın bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde kayıpların sayısıysa 300 binin üzerinde. Bu kapsamda kansere karşı geliştirilen ve 15 yıldır uygulanan HPV aşısının ise son zamanlarda devlet tarafından ücretsiz olarak aşı takvimine alınması gerektiği gündem başlıkları arasında yer alıyor.

"VİRÜSÜN HER ÇEŞİDİ KANSER YAPMIYOR"

HPV virüsünün yüzden fazla çeşidi olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rehat Faikoğlu konuyla alakalı bilgilendirmelerde bulunarak, virüsün her çeşidinin kanser yapmadığını vurguladı. Prof. Dr. Rehat Faikoğlu HPV virüsünün bir DNA virüsü olduğunu ve hücre yapısında değişikliklere sebep olduğunu aktararak, "Bu virüsün yüzden fazla çeşidi vardır. Belirli numaralarla adlandırılmıştır. Mesela 6 ile 11 numaralı olan vücutta özellikle genital bölgede siğiller yapmaktadır. 16 ile 18 numaralar rahim ağzı kanseri yapıyor. Yani bu virüsün özelliği sadece rahim ağzı kanseri yapmak değildir. Akciğer, yutak, larink kanserlerinin de sebebinin bu virüs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalar, 16 ve 18 numaralı HPV virüsünün haricinde de 30, 33, 35, 52 gibi numaralı çeşitlerinin de rahim ağzı kanseri yaptığı gösterilmiştir" dedi.

"ANCAK 15-20 YIL SONRA KARŞIMIZA KANSER OLARAK ÇIKIYOR"

Virüsün basit yöntemlerle tespit edildiğini fakat kanser olarak karışımıza çıkmasının 15-20 yıl süreceğini de söyleyen Rehat Faikoğlu, "Rahim ağzı kanseri teşhis edilebilir bir kanserdir. Mesela bir meme kanseri ise tedavi edilebilir bir kanserdir. Virüs dolayısıyla hücrede değişiklikler olur. Fakat rahim ağzında oluşmaya başlamış olan değişiklikler, ancak 15-20 yıl sonra karşımıza kanser olarak çıkıyor. Bu nedenle yapılacak olan rahim ağzı sürüntülerinden pap smear dediğimiz sürüntülerden biz erken dönemde rahim ağzı kanserini teşhis ediyoruz. Çok basit bir yöntemle tespit edilen bu virüsün erken teşhisi için en azından

Pap Smear dediğimiz rahim ağzı sürüntüsünün tetkikini 6 ayda bir ya da en azından sene de bir yaptırmakta yarar var" şeklinde konuştu.

ERKEKLERDE AKCİĞER VE BOĞAZ KANSERİ SEBEBİ

Virüsün sadece kadınlarda değil erkeklerde de kansere sebep olduğu bilgisini veren Faikoğlu, "Cinsel yolla bulaşan bu virüsün sadece kadınlarda değil erkeklerde de akciğer ve boğaz kanserine sebep olduğu yapılan araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Bu yüzden aşının sadece kadınlara değil erkeklere de yapılması gerekmektedir" dedi.

"100 kadından 98'i bu virüs ile tanışıyor bu yüzden aşı muhakkak şart"

"Her 100 kadından 98'i hayatlarının bir bölümünde muhakkak HPV virüsü ile tanışmaktadır. İşte bu yüzden aşının önemi çok büyüktür" diyerek sözlerine devam eden Faikoğlu son olarak, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu aşının muhakkak suretle devlet tarafından aşı takvimine alınması gerekmekte ve 12 yaşından sonra her iki cinse de yapılmalıdır. Ayrıca aşı yapılsa bile kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Şeyda Ceylan Görgenç-İHA)

100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya
100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya
100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya

YORUMLAR
500

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Kanser, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya - Son Dakika


Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor? Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?         
09:51
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi         
20:28
TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı         
19:43
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14

Son Dakika Haberleri
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
09:31 Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi
09:30 Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu! 160 tefeciden 133'ü gözaltında
09:16 Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım
09:13 Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı
09:04 Zincir marketlere yasak geliyor! Sigara, telefon, züccaciye ve kırtasiye dahil birçok ürünü satamayacaklar
08:55 Zincir marketlerde ürün yasakları! Artık her aradığınızı bulamayacaksınız
08:51 Yer Tekirdağ! Yol kenarında ölüme terk edilen at, görenlerin içini acıttı
08:42 Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi
08:40 Özdağ: 60'a yakın AK Partili vekil "iktidarın ömrünü tamamladı, Erdoğan seçilemez" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: 100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement