Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

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