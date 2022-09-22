Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

22.09.2022 19:16
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bölgede gece başlayan sağanak ve sis, gün içinde de etkisini sürdürdü.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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