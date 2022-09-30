Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı

30.09.2022 19:08

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ekip otosuyla cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ekip otosuyla cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Gültekin K. idaresindeki 07 GK 868 plakalı cip, Elmalık mevkisinde Ömer Faruk E. yönetimindeki 14 A 59545 plakalı ekip otosuyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle polis otosu refüje çıkarak durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları Ömer Faruk E. ve Mert A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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CİPLE ÇARPIŞAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS MEMURU YARALANDI CİPLE ÇARPIŞAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS MEMURU YARALANDI BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır
Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı - Son Dakika
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