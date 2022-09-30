Kazada yaralanan polis memurları Ömer Faruk E. ve Mert A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı - Son Dakika

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