Bolu'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

27.07.2022 11:03
Bolu'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Özgür K. idaresindeki 14 AK 294 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu Yeniçağa Gişeleri kavşağında Yaşar S'nin kullandığı 14 GD 944 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Adil ve Samara S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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