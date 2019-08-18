Son Dakika Haberleri: 100 Karayolu Çağlayan mevkiinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı.
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100 Karayolu Çağlayan mevkiinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı.

51 dakika önce

100 Karayolu Çağlayan mevkiinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı.

D-100 Karayolu Çağlayan mevkiinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 Karayolu, Çağlayan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:07 Kaynak: İHA
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