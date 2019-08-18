100 karayolu Çağlayan mevkisinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı.
1 saat önce
100 karayolu Çağlayan mevkisinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
D-100 karayolu Çağlayan
mevkisinde seyir halindeki bir halk otobüsü önündeki bir kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken Edirne
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
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