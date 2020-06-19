100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. - Son Dakika

100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:30 Kaynak: DHA
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