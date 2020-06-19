100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu, İstanbul istikameti ulaşıma... - Son Dakika

100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu, İstanbul istikameti ulaşıma...
100 Karayolu Dilovası Batı kavşağında sağnak sonrası sel oldu, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı-3.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:59 Kaynak: DHA
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