100 karayolu'nda yolcu indirirken kapıya motosiklet çarptı: 2 yaralı

100 Karayolu'nda yolcu indirmek için durdurulan otomobilin kapısı açılınca, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00'de D - 100 Karayolu Gümüşpala Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZB 2901 plakalı otomobilin sürücüsü, yol ortasında yolcu indirmek istedi. Otomobilin kapısı açıldığı anda arkadan gelen ve üzerinde biri kadın iki kişinin olduğu 34 UF 1930 plakalı motosiklet, duramayarak açılan kapıya çarptı. Motosiklet üzerindeki iki kişi, yan yol ile ana yolu ayıran bariyerlerin arasına düştü. Üzerinde kask olmadığı görülen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazanın ardından yaralıların yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayı ilk gören ve yaralıların yardımına koşan görgü tanığı Arif Aydoğan, "Bir araç şurada sağ kapıdan yolcu indiriyor. Sağ kapıyı açınca, gelen motorcu da kapının açıldığını fark edemeyince kapıya vuruyor, kanala düşüyorlar. Arkasında bayan kask da yok bir şey de yok. Allah bu motorculara yardım etsin" şeklinde konuştu.