KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ

27.08.2022 04:49
KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ

100 Karayolunda kamyonete arkadan çarpan motosikletteki iki kişi feci şekilde can verdi.

KARTAL D-100 Karayolunda kamyonete arkadan çarpan motosikletteki iki kişi feci şekilde can verdi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı.

Kaza saat 02: 20 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Özbitirgiç(40) idaresindeki 34 CNS 452 kamyonet, Ankara istikametinde seyir halindeyken, aynı istikamette aşırı süratle seyir ettiği iddia edilen sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 10 LL 320 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kaza sonrası sürüklenen motosiklet yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu motosikletteki biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 kişinin cansız bedeni, incelenmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan kamyonet ve motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yol bakım ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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