Son Dakika Haberleri: 100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir
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100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir

7 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir balıkçının yakaladığı 9 kilogramlık levrek fiyatı ile dudak uçuklattı.

100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir balıkçının yakaladığı 9 kilogramlık levrek fiyatı ile dudak uçuklattı. 100 kilogram fındık fiyatına satılan levrek alıcısını bekliyor.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 9 kilogram ağırlığında levrek ile döndü. Balıkçıların ağlarına takılan levrek, balıkçı tezgahında bin 500 TL'den satışa sundu. 100 Kilogram fındık fiyatına satılan levrek ile ilgili konuşan Balıkçı Hasan Ulutaş yakalanan 1 metrelik ve 9 kilogramlık levreği tezgahında sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ulutaş, "Balığı bin 500 liradan satışa sunuyoruz. Çok değerli bir balık. Karadeniz'de nadir olarak bu büyüklükte levrek çıkar. Çok lezzetlidir. Karadeniz'in kuru fasulyesi bu balık. Muhtemelen bir restoran satın alır" diye konuştu. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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