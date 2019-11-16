Son Dakika Haberleri: 100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir...Yakalanan 9 kiloluk levrek fiyatıyla dudak uçuklattı
Son Dakika Yerel 100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir...Yakalanan 9 kiloluk levrek fiyatıyla dudak uçuklattı - Son Dakika

100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir...Yakalanan 9 kiloluk levrek fiyatıyla dudak uçuklattı

6 saat önce

100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir.

100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir...Yakalanan 9 kiloluk levrek fiyatıyla dudak uçuklattı

- Karadeniz de çıkartılan 9 kiloluk levrek şaşırttı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir balıkçının yakaladığı 9 kilogramlık levrek fiyatı ile dudak uçuklattı. 100 kilogram fındık fiyatına satılan levrek alıcısını bekliyor.

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 9 kilogram ağırlığında levrek ile döndü. Balıkçıların ağlarına takılan levrek, balıkçı tezgahında bin 500 TL'den satışa sundu. 100 Kilogram fındık fiyatına satılan levrek ile ilgili konuşan Balıkçı Hasan Ulutaş yakalanan 1 metrelik ve 9 kilogramlık levreği tezgahında sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ulutaş, "Balığı bin 500 liradan satışa sunuyoruz. Çok değerli bir balık. Karadeniz'de nadir olarak bu büyüklükte levrek çıkar. Çok lezzetlidir. Karadeniz'in kuru fasulyesi bu balık. Muhtemelen bir restoran satın alır" diye konuştu.

100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir...Yakalanan 9 kiloluk levrek fiyatıyla dudak uçuklattı

fındık fiyatları, Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize Doktor dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınladı! Ali için büyük bir fırsat doğuyor
Siyanür intiharlarının tartışıldığı programda stüdyoyu buz kesen çıkış: Ahmet, kaşınma Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 06:19:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100 kilo fındığı olan bu balığı alabilir...Yakalanan 9 kiloluk levrek fiyatıyla dudak uçuklattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]