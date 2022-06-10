100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı - Son Dakika
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100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı

10.06.2022 12:29

100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldıKOCAELİ Kocaeli'de oto yıkamacının önündeki su kanalının 100 kilo ağırlığındaki mazgalı çalındı.

100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı

KOCAELİ Kocaeli'de oto yıkamacının önündeki su kanalının 100 kilo ağırlığındaki mazgalı çalındı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkana gelen işyeri çalışanları, su kanalının mazgalının yerinde olmadığını gördü. Kamera kayıtlarını izleyen işyeri sahibi Ali Ayhan, 100 kiloluk mazgalın hırsız tarafından çalındığını gördü. Güvenlik kamerasında oto yıkamanın önüne gelen şüphelinin önce etrafını gözetleyip, sonra mazgalı yerinden söküp kaçtığı kayıtlara yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı
100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı
100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı
100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı
100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı
100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı
100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı
100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı

YORUMLAR
500
Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı Hırsız, sitenin bahçesindeki motosikleti böyle çaldı Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı - Son Dakika

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