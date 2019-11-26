Son Dakika Haberleri: 100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerası izlenerek yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa 100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerası izlenerek yakalandılar - Son Dakika

100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerası izlenerek yakalandılar

6 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri, yol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamak için özel ekip kurdu.

100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerası izlenerek yakalandılar, System.String[]

Bursa'da jandarma ekipleri, yol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamak için özel ekip kurdu. 100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir hafta sonra kimliklerini belirledikleri şüphelileri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Ekipler şüpheli aracı ve içerisindeki şüphelileri tespit edip yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ekip 100 kilometrelik alan içerisinde bulunan 100'e yakın güvenlik kamerasını tek tek inceleyip aracın çalıntı olduğunu belirledi. Çalındığı yere giden ekipler buradan yola çıkarak adım güvenlik kameralarını inceleyip aracın esas sahibinin İzmir'de olduğunu tespit etti. Hırsızların sonrasında aracın plakasını değiştirip modifiye ederek gezdiklerini belirleyen ekipler aracı teknik takibe aldı. Aracı ve içerisindeki şahısları güvenlik kamerası ve PTS/MOBESE sistemiyle belirleyen ekipler şüphelilerin Osmangazi ilçesinde saklandıkları ikametlerine baskın yaptı. İkamette bulunan A.G., Y.K., E.K. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, 1 adet Ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde kullanım aparatı, suçta kullanılan 2 adet (biri Milli Parklara ait Hizmet alımı şeklinde kullanılan araç) araç, Hırsızlık olayları esnasında kullanılan keski, pense, anahtar takımı ve eldiven ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden de BESOB sanayi bölgesinde iş yerlerinden Enerji Nakil ve Haberleşme Kablosu çaldıklarını tespit eden ekipleri karakoldaki ifadelerinin ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi
'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:39:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerası izlenerek yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]