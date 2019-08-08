"100 kişiden 84'ü alkol ve madde bağımlılığından kurtuldu"

"100 kişiden 84'ü alkol ve madde bağımlılığından kurtuldu" Narconon programı: "İlaçsız alkol ve madde bağımlılığından kurtulma" "3,5 yılda yaklaşık 500 kişiyi bağımlılıktan kurtardık" 48 ülkede 2 milyondan fazla kişiyi bağımlılıktan kurtuldu"İSTANBUL - Eğitimci Ufuk Tanay Tezemir,...

"100 kişiden 84'ü alkol ve madde bağımlılığından kurtuldu"

Narconon programı: "İlaçsız alkol ve madde bağımlılığından kurtulma"

"3,5 yılda yaklaşık 500 kişiyi bağımlılıktan kurtardık"

48 ülkede 2 milyondan fazla kişiyi bağımlılıktan kurtuldu"

İSTANBUL - Eğitimci Ufuk Tanay Tezemir, "Narconon programıyla 3,5 yılda 300 ila 500 kişi arasında değişen rakamlardaki arkadaşlarımızı topluma kazandırmış bulunuyoruz. 100 kişiden 84 kişinin hayatının temiz kaldığını varsayarsak bu da büyük bir oran olmuş oluyor" dedi. Çağımızda alkol ve madde bağımlılığı, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle gençlerin en büyük sorunları başında geliyor. Bu bağımlılıklar yüzden birçok kişinin sosyal ve aile hayatı bozuluyor hatta ölüme kadar gidebiliyor. Bağımlılıkla mücadele birçok yöntem kullanıyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de Narconon programı. Madde ve alkol bağımlılığı ile mücadele eden Kurtuluş Vakfı'nın Başkanı ve Eğitmen Ufuk Tanay Tezemir, dünyada uzun zamandır kullanılan Narconon programıyla birçok alkol ve madde bağımlısını rehabilite ettiklerini söyledi. Tezemir, bu rehabilite yöntemiyle 3,5 yılda yaklaşık 500 kişiyi bağımlılıktan kurtardıklarını belirtirken, 100 kişiden 84'ü alkol ve madde bağımlılığından kurtulduğunu vurguladı.

"Amacımız, madde ve alkol bağımlılığı bataklığına bulaşmış kişileri ilaçsız şekilde topluma kazandırmak"

Vakfın kuruluş amacına değinen Eğitimci Ufuk Tanay Tezemir, "Annem 17 yıllık alkol bağımlısıydı. Şu anda kullandığımız ilaçsız programın eğitimleri alıp kurtuldu. Daha sonrasında bu programı Türkiye'de uygulamak istedik ve Kurtuluş Vakfı'nı kurmaya karar verdik. Yaklaşık 4 yıl önce kurduk. Amacımız Türkiye'deki madde ve alkol bağımlılığı bataklığına bulaşmış arkadaşlarımızı alıp ilaçsız şekilde topluma tekrar kazandırabilmektir. Vakfımızın ilk ve önemli amacı, madde ve alkol bağımlığı konusunda insanlarını bilinçlendirmek ve topluma kazandırabilmek" dedi. Narconon programı

Narconon programı hakkında bilgi veren Eğitimci Tezemir, "Biz, 'Narconon' programını kullanıyoruz. Bu program; madde ve alkol bağımlılığı ilaçsız eğitim ve rehberlik programıdır. Buna tedavi demiyoruz. Çünkü madde ve alkol bağımlılığı konusunda herhangi bir tedavinin insanları geliştirebileceğini veya değiştirebileceğini düşünmüyoruz. O yüzden insanlar, nasıl kötü tecrübelerle hayatlarını belli bir girdaba sokuyorlar? Yine kendi tecrübeleriyle, kendi elleriyle o girdaptan kendileri alıp çok başarılı bir şekilde yaşayabilirler. İşte 'Narconon' insanlara bunu sağlamakta" şeklinde konuştu.

"3,5 yılda yaklaşık 500 kişiyi bağımlılıktan kurtardık"

Yaptıkları Narconon rehabilitasyonunun sonuçları konusunda bilgilendiren Eğitimci Tezemir, "Bize gelen arkadaşlarımız, genelde 4 ayda 1 mezun oluyorlar. 3 ya da 3,5 yılda 300 ila 500 kişi arasında değişen rakamlardaki arkadaşlarımızı topluma kazandırmış bulunuyoruz. 100 kişiden 84 kişini hayatının temiz kaldığını varsayarsak bu da büyük bir oran olmuş oluyor. Değiştiremediğimiz yüzde 16'lık rakamımız var. Bunun sebebi de ya bırakmayı istememiştir ya aile zoruyla gelmiştir ya da belli başlı vaatlerle gelmiştir" diye konuştu.

"48 ülkede 2 milyondan fazla kişiyi bağımlılıktan kurtuldu"

Narconon programının 53 yıldır dünyada uygulandığına dikkat çeken Eğitimci Tezemir, "48 ülkede uygulanıyor. 2 milyondan fazla kişiyi bağımlılıktan kurtarmış program. Bu programın Türkiye'deki tek temsilcisiyiz. Balıkesir Edremit'te Kaz Dağları'nda yapıyoruz. Tesisimiz burada yer alıyor. 48 ülkede uygulanıyor. Bazı yerde bayanlar için merkezler var bazı yerlerde erkekler için yerler var. Türkiye'de sadece erkekler için hizmet verebilmekteyiz" açıklamasında bulundu.

"Kurtulmak isteyen herkes programa başvurabilir"

Programa hangi aşamaya gelmiş bağımlıların başvuru yapabileceğini belirten Eğitimci Tezemir, "Birinci kriterimiz; kişinin istekli olmasıdır. Yani 2-3-10 yıl kullanması bizim için kriter değil. Sadece "Ben bu illetin pençesinden kurtulmak istiyorum, belli başlı zararlarını gördüm artık bırakmak istiyorum, ailemi kurtarmak istiyorum" diyen herkes bize başvurabilir. Alım yaparken belli başlı kıstaslarımız var. Mesela madde kullanımından önce hiçbir şekilde antidepresan kullanmamış olması gerekiyor. İlaçların bağımlısı olmaması gerekiyor. Kendisi isterse hem bu illetten kurtulur hem de hayatını yeniden organize edebilir. Bize gelirken tek bir kıstas var; o da bırakmayı istemiş olması" ifadelerini kullandı. Kendilerine nasıl ulaşacaklarını konusunda bilgi veren Eğitimci Tezemir, "İnternet sitesinden ulaşabilirler. İsmimizi internette aradıkları zaman telefonlarımıza ulaşabilirler ve iletişim haline geçebilirler. İletişime geçtiklerinde telefonun diğer ucunda her zaman onlarla aynı yoldan geçmiş ve bu programla kurtulmuş profesyonel eğitmenlerimiz var. Yani damdan düşenin halini damdan düşenler anlar. O yüzden arkadaşlarımıza yardım etmek için hazırız. Onları kurtarmak için hazırız. Sadece onların da bize bir adım atması gerekiyor" dedi.

"Arkadaş yerine daha fazla anne ve baba olursak evladımızı kazanma noktasında öne geçmiş oluruz"

Eğitimci Tezemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Ailelere birkaç şey söylemek istiyorum: Aileler çocuklarının bağımlı olduğunu ve bu sürece girdiğini çok sonra anlıyor. Bunun sebebi, ailelerin belli başlı konularda hiçbir şekilde geliştirmemesidir. Çünkü aileler bu durumu evladına konduramıyor. Aileler evladına kondurmadıkça evlat mutluluğu arkadaşlarında arıyor. Kondurulmayan her şey başına gelmiş oluyor. O yüzden işin başından sıkı tutmak gerekiyor. Aileler, çocuklarını iyi takip edebilir, ona anne ve baba olgusunu yerleştirebilir. Arkadaş yerine daha fazla anne ve baba olursak evladımızı kazanma noktasında öne geçmiş oluruz".

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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