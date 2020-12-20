100 kişiden topladığı 20 milyon lirayla ortadan kaybolan terzi Balıkesir'de yakalandı - Son Dakika

100 kişiden topladığı 20 milyon lirayla ortadan kaybolan terzi Balıkesir'de yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, yüksek kar payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayı bulan para ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen 48 yaşındaki terzi Mustafa B., polis tarafından Balıkesir'de yakalandı. Polisteki ilk ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Kaçmadım ve kimseyi dolandırmadım" dediği öğrenilen Mustafa B. ve kendisi gibi gözaltına alınan oğlu 24 yaşındaki Fatih B., polisteki işlemlerinin ardından Tire Adliyesi'ne sevk edildi.Tire'deki Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan Mustaf B., çevresindeki iş adamlarından para alarak incir ihracatı işinde kullanacağını söyledi. Mustafa B., para verenlere, kısa sürede yüksek gelir sözü verdi. Önce bu yöntemle para verenlere kazanç dağıtarak güven kazanan Mustafa B., tekrar para istediğinde vatandaşların kazanç beklentisi daha da yükseldi. Mustafa B., bu sefer de vatandaşlardan daha yüksek miktarda paralar toplamaya başladı. Yüksek gelir beklentisinde olan ve yüksek miktarlarda para veren aralarında Tireli iş adamlarının da bulunduğu bazı kişiler, son birkaç gündür Mustafa B.'ye ulaşamayınca olay ortaya çıktı.MUHTAR ADAYI OLMUŞTUTire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir grup mağdur, kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Mustafa B.'den şikayetçi oldu. Mustafa B.'nin ise topladığı paralarla birlikte ailesini de alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. M.B.?nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lirayı bulan miktarda para topladığı ileri sürüldü. Polis, Mustafa B.'nin yerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada milyonlarca lirayla ortadan kaybolan terzi Mustafa B.?nin, önceki dönemlerde ikamet ettiği İpekçiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu fakat seçimi kazanamadığı belirtildi.BALIKESİR'DE YAKALANDI

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen polisin her yerde aradığı Mustafa B.'nin Balıkesir'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine bu sabah harekete geçen polis Mustafa B.'yi bugün sabah saatlerinde ailesiyle kaldığı evde yakaladı. Mustafa B.'nin oğlu Fatih B.'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba-oğul, Tire'ye getirildi. Polisteki ilk ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Kaçmadım ve kimseyi dolandırmadım" dediği öğrenilen Mustafa B. ile oğlu Fatih B., adliyeye sevk edildi.