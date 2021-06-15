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100 kişilik düğüne bin davetiye - Son Dakika

100 kişilik düğüne bin davetiye

15.06.2021 09:48
100 kişilik düğüne bin davetiye, System.String[]

Düğün salonlarında 100 kişilik misafir kısıtlaması olmasına rağmen bazı çiftler, yasakların tamamen kalkacağı umudu ve eş dost dağıtmak için bin tane davetiye bile bastırıyor.

Düğün salonlarında 100 kişilik misafir kısıtlaması olmasına rağmen bazı çiftler, yasakların tamamen kalkacağı umudu ve eş dost dağıtmak için bin tane davetiye bile bastırıyor.

Aylardır düğün yapamayan çiftler, normalleşme takviminin açıklanmasıyla düğün telaşına kapıldılar. Açıklanan kararda düğün salonuna gelen davetlilere 100 kişi sınırlaması getirilmişti. Düğün yapacak çiftler 100 kişilik sınırın gevşetilmesi umuduyla gözlerini 15 Haziran'da yapılacak olan kabine toplantısına çevirdi. Henüz düğün salonlarına belirli sayıda misafir alınacakken çiftler düğün davetiyelerini 500 ve bin kişilik bastırıyor.

"7'de davetiye basımıyla uyandırıldım"

Eskişehir'de matbaa işi yapan Yasemin Demirbilek, genelge yayınlandıktan sonra düğün davetiyesi için acil taleplerin oluştuğunu söyledi. Bazı vatandaşlar 15 Haziran'dan sonra yasakların tamamen kalkacağını düşündüğü için düğün davetiyelerini bu tarihten sonra bastırdığını belirten Demirbilek, "31 Mayıs'ta genelge yayınlandıktan sonra acil bir talep oluşmaya başladı. Çünkü insanlar artık bu süreçte düğünlerini yapmak istiyorlar. 1 Haziran itibariyle davetiye basımımız başlamış bulunmakta. Şu an yoğunluğumuz var ama asıl davetiye tarihlerimizi 15 Haziran sonrasına basıyoruz. Çünkü vatandaşlar 15 Haziran'da yasakların tamamen kalkacağını ve düğüne gelen kişi sayılarının fazlalaşacağını düşünüyor. Bu sebeple 15 Haziran'dan sonrasına talep gösteriyor. Biz müşterilerle daha öncesinden haberleşmiştik. Siparişlerini oluşturup tasarımlarını tamamlamıştı ve gelecek genelgeyi bekliyorduk. Genelge yayınlandı ama içişleri bakanlığının kapsamında neler olacağını bilmediğimiz için sabah 7'de ben davetiye basımıyla uyandırıldım. O gün içerisinde 500 kişilik davetiye basıldı" diye konuştu.

"Bin tane davetiye bastıran var"

Vatandaşların pandemi nedeniyle düğün davetiyelerinde mekan olarak genellikle açık alan yazdırdıklarını belirten Yasemin Demirbilek, bu düğünlere sınırlama olmasına rağmen bine varan davetiye bastırdıklarını şu şekilde anlattı:

"İnsanlar 100 kişi davet edebilecekler, ama eşine, dostuna da vermek istiyorlar. Yoğunluk çok iyi. İnşallah bu sezonun bizim için güzel geçeceğine inanıyoruz. Şu an davetiye basım sayılarımız 500 üzeri ve 800'e kadar var. Hatta bin tane davetiye bastıran var. Büyük ihtimalle yasakların kaldırılacağını ön görerek davetiyeleri dağıtabileceklerini düşünüyorlar. Şu anda tutulan salonlarda davetiye bilgilerinde genellikle açık alan yazdırıyorlar. Çünkü açık alanlarda insanların daha rahat olacağını ve koronavirüs tedbirlerinin daha iyi alındığını öngörüyorlar." - ESKİŞEHİR

100 kişilik düğüne bin davetiye
100 kişilik düğüne bin davetiye
100 kişilik düğüne bin davetiye
100 kişilik düğüne bin davetiye
100 kişilik düğüne bin davetiye

DOST Partisi, Eskişehir, Haziran, Düğün, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 100 kişilik düğüne bin davetiye - Son Dakika


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