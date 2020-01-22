100 kişilik ekip kayıp kadını arıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 100 kişilik ekip kayıp kadını arıyor - Son Dakika

100 kişilik ekip kayıp kadını arıyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Asiye Sezer için Jandarma arama tarama köpekleri dahil 100 kişilik ekip tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

100 kişilik ekip kayıp kadını arıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Asiye Sezer için Jandarma arama tarama köpekleri dahil 100 kişilik ekip tarafından arama çalışmaları başlatıldı.


Alaplı ilçesine bağlı Fındıklı Köyü'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Asiye Sezer, pazar günü evinin altında odunluğa odun almaya gittikten sonra bir daha geri dönmedi. Uzun süre eve dönmeyince ailesi ve köylüler tarafından aranmasına rağmen bir sonuç alınmadı. Haber verilmesi üzerine köye gelen, AFAD, Alaplı ilçe Jandarma ekipleri, Kastamonu'dan gelen Komando ekipleri ile köylüler köy kırsalında ve ormanlık alanda 5 noktadan havadan Drone ve Zonguldak İl jandarma'ya ait Taç isimli Kadavra köpeği ile Salto isimli ile iz takip köpeğinin eşliğinde yeniden arama çalışmalarına başladı.


Kayıp kadının eşi Musaffer Sezer (43), eşinin daha öncede kaybolduğunu belirterek, "14 seneden beri kafasına göre gidiyor ve kendine geldiğinde ise yine geri geliyordu. Gidebileceği yerleri ve her yeri aradık. Daha sonraki günlerde kaybolduğunda kendisi geliyordu. Bu kez 3 gündür kayıp. Hiçbir iz yok. Hayatından endişe ediyorum" dedi.


Köy Muhtarı Bayram Sezgin ise yaptığı açıklamada, "Kaybolduğu saatten buyana Jandarma ve AFAD, köylülerimizle birlikte teyakkuz halindeyiz. Vatandaşımızı aramaktayız. Şu ana kadar bir izne rastlanmadı. İnşallah sağlıklı bir şekilde bulmaya çalışacağız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Alaplı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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