Son Dakika Haberleri: 100 kişiyle 100. Tırmanış
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100 kişiyle 100. Tırmanış

2 saat önce

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Akszoyak, bugün 99 öğrencisi ile birlikte gerçekleştirdiği 100. Ali Dağı tırmanışını 1 ay önce Dünyaya gelen kızı Karen'e armağan etti.

100 kişiyle 100. Tırmanış, System.String[]

Erciyes Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Akszoyak, bugün 99 öğrencisi ile birlikte gerçekleştirdiği 100. Ali Dağı tırmanışını 1 ay önce Dünyaya gelen kızı Karen'e armağan etti.


Kayseri'de Ali Dağı'na 25 yıldır tırmanış gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, 100. tırmanışını 99 öğrencisi ile birlikte gerçekleştirdi. Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 25 yıldır Ali Dağı zirve tırmanışı yapmaktayım. 2014 yılından bu yana tırmanışlarımı saymaya başladım. Bugün öğrencilerimle birlikte 100. Ali Dağı tırmanışını gerçekleştirdim.. Katılan tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.. Bu tırmanışımı geçtiğimiz ay ailemize katılan kızım Karen'e armağan ediyorum. Hayırlı sağlıklı mutlu huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:49 Kaynak: İHA
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