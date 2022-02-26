100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLARLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLARLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI

26.02.2022 17:33

HATAY'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan B.Y., üst aramasında, 100 liralık olan 59 sahte banknot ele geçirilince gözaltına alındı.

HATAY'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan B.Y., üst aramasında, 100 liralık olan 59 sahte banknot ele geçirilince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'parada sahtecilik' suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde şüpheyle durdurulan B.Y.'nin üstü arandı. Aramada 100 liralık olan 59 sahte banknot ve 50 liralık 1 sahte banknot ele geçirilirken, B.Y. gözaltına alındı.

100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLARLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI
100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLARLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI
100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLARLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLARLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLARLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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