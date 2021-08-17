"%100 Metal" konseri, 27 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Bahçe'de düzenlenecek - Son Dakika

1990'lı yıllarda Behind the Power ve Suffer albümüyle thrash metal'in yayılmasında büyük rol oynayan Metalium, 25 yıl aradan sonra 2020 yılında yenilenen kadrosuyla çıkardığı 3. stüdyo albümü olan Tenebris'in ilk konserini KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde verecek.

Metal müzik tutkunlarının açık havada konser özlemi, 27 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Bahçe 'de düzenlenecek "%100 Metal" konseri ile son bulacak.

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