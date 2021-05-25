Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

25.05.2021 10:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde önceki gece 100 metre arayla pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde önceki gece 100 metre arayla pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma, çifte cinayetin şüphelisi olduğu belirtilen F.A.'yı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Kozan'da 23 Mayıs gecesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde yoldan geçenler, park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarında mermi izleri görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın cesedini buldu. Tuğçe Duman'ın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedi bulundu. Bu cesedin ise Duman'ın dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya ait olduğu belirlendi

Yapılan incelemelerin ardından Duman ve Elşemo'nun cenazeleri, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ANNE KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU

Boşanma aşamasında olan, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşinin 3 çocuğuyla birlikte Kayseri'de yaşadığı belirtilen Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Kır, Kızım eşinden ayrılıyordu. F.A. isimli bir çocukla tanışmış. Hayatına girdi, zindan gibi. Tehdit ediyordu. Sürekli Tuğçe'yi tehdit edip, şantaj yaptı. 'Anneni öldürürüm, seni öldürürüm, elimde pozların var' diye. Ben uyuyunca Melek'i arkadaş olarak yanına almış, gitmiş. Melek benim ağabeyimin dini nikahlı eşi dedi.

F.A. ARANIYOR

F.A.?nın yakalanması için çalışma başlatan jandarma, olayla bağlantısı olduğu belirtilen amcası İ.A. ve kuzeni M.A.?yı gözaltına aldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. F.A.?yı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ADANA VE KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Tuğçe Duman ve Melek Elşemo'nun cenazeleri ise otopsinin ardından sabah erken saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Kızı Tuğçe Duman'ın cenazesini teslim almaya gelen Hatice Kır'ı yakınları teselli etti.

Tuğçe Duman'ın cenazesinin Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Melek Elşemo'nun ise Kayseri'de toprağa verileceği bildirildi.

Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hisarcık, Otopsi, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 100 METRE ARAYLA CESETLERİ BULUNAN İKİ KADININ CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ - Son Dakika


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