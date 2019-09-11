Son Dakika Haberleri: 100 metre derinlikte oltasına ender rastlanan deniz kestanesi takıldı
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100 metre derinlikte oltasına ender rastlanan deniz kestanesi takıldı

1 saat önce

Çanakkale'de, rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın oltasına, 100 metre derinlikte 'Cidaris Cidaris' isimli deniz kestanesi takıldı.

100 metre derinlikte oltasına ender rastlanan deniz kestanesi takıldı, System.String[]

Çanakkale'de, rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın oltasına, 100 metre derinlikte 'Cidaris Cidaris' isimli deniz kestanesi takıldı.


Çanakkale'de mercan balığı avlamak için denize bırakılan oltaya nadir görülen bir deniz kestanesi türü takıldı. 100 metre derinlikte bulunan ve bilimsel adı 'Cidaris Cidaris' olan deniz kestanesini dalgıç Müjdat Turan kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz kestanesinin oltaya takılmasını anlatan başarılı dalgıç, "100 metrede mercan avı yaparken oltamıza bir kaya parçası takıldı. Çektiğimizde kaya parçasının üzerinde yapışmış deniz kestanesi dikkatimizi çekti. Daha önce hiç görmediğimiz deniz kestanesinin fotoğrafını sosyal medya hesabımdan paylaştığımda takipçilerim hayranlık ve şaşkınlıklarını dile getirdiler" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
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