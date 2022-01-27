100 metre mesafeyle cesetleri bulunan 2 kadının cinayet şüphelisi yakalandı - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, geçen yıl mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cinayet şüphelisi Furkan A. (22), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kozan'da, 23 Mayıs 2021 gecesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde yoldan geçenler, park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarında mermi izleri görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın cesedini buldu. Tuğçe Duman'ın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Jandarma, olay yerinde inceleme yaparken yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedi bulundu. Bu cesedin ise Duman'ın dayısının dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Duman ve Elşemo'nun cenazeleri, otopsilerinin tamamlanması sonrası toprağa verildi. Duman'ın cenazesi, Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.