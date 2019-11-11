Son Dakika Haberleri: 100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel 100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti

100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, dengesini kaybedip, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen Ahmet Tutuş (40), hayatını kaybetti.

100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, dengesini kaybedip, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen Ahmet Tutuş (40), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Seyitmahmut köyünde meydana geldi. Tırsık mezrasında oturan Ahmet Tutuş, iddiaya göre, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yüksekten uçuruma düştü. Tutuş'u kanlar içinde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tutuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Tutuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Gerger, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:56 Kaynak: DHA
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